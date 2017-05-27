كشف والد انتحاري مانشستر، سلمان العبيدي، أنه عرف عن طريق الصدفة بتورط نجله في التفجير الإرهابي بمانشستر، موضحًا أن إحدى شقيقات “سلمان”، دخلت على الإنترنت، وفوجئت أنه متهم بالحادث.

وأضاف العبيدي، أنه بمشاهدة التلفاز للتأكد من الخبر عرفت أن ابني مشتبها به بالفعل، وخلال فيديو بثته فضائية “ليبيا الآن”، ثاني يوم الحادث، تداولت وسائل الإعلام، صورة ابني، بالاشتباه في حادث مانشستر الإرهابي، ولم يكن لدي علم ولم أكن أتوقع ما حدث، مؤكدًا أن ابنه عندما سافر قال له سوف أذهب لقضاء عمرة وليس للسفر إلى مانشستر.