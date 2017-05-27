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"جنايات الجيزة" تستكمل محاكمة ضابط و3 أمناء بتهمة تشكيل عصابة للسطو المسلح
محاكمة ـ محكمة ـ متهمين‎

"جنايات الجيزة" تستكمل محاكمة ضابط و3 أمناء بتهمة تشكيل عصابة للسطو المسلح

2017-05-27 07:37:33
أ ش أ

تستكمل اليوم السبت، محكمة جنايات جنوب الجيزة جلسات محاكمة ضابط و3 أمناء شرطة و6 بودي جاردات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للسطو المسلح على المساكن وسرقة الأموال، وانتحالهم صفة ضباط أمن وطني.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ضابط بالبحث بمديرية أمن الجيزة و3 أمناء شرطة بالجيزة و6 بودي جاردات وإنهم جمعوا معلومات عن رجل أعمال سوداني يقوم بتغيير مبالغ مالية طائلة من البنك مرارا فخططوا للاستيلاء علي أمواله وتوجهوا بالفعل إلى شقته في مساكن أرض اللواء بالعجوزة واقتحموا شقته.

وكان صاحب الشقة برفقته 4 من أصدقائه من السودان فقاموا باحتجازهم في غرفة وإغلاقها عليهم وأوهموا مالك الشقة أنهم ضباط بالأمن الوطني واستولوا منه علي مبلغ مليون جنيه ومبلغ 16 ألف دولار عثروا عليها بخزينة حديدية.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه بعدما قاموا بعصب عينيه وتقييده بالكلابشات واستقل معهم سيارة سوزوكي ثم ألقوه أعلى الطريق الدائري فعلم المجني عليه أنه تعرض للسرقة وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة وعقب إجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهمين وتمكنت من إلقاء القبض عليهم.

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