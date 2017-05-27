يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا مع عدد من المحافظين وبحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لاستكمال ولمتابعة الإجراءات المتعلقة باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها.

وكان مجلس المحافظين في اجتماعه الأخير أكد على ضرورة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضي الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.