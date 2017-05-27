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اليوم.. إسماعيل يجتمع مع المحافظين لمتابعة إجراءات استرداد أراضي الدولة
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

اليوم.. إسماعيل يجتمع مع المحافظين لمتابعة إجراءات استرداد أراضي الدولة

2017-05-27 07:33:49
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يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا مع عدد من المحافظين وبحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لاستكمال ولمتابعة الإجراءات المتعلقة باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها.

وكان مجلس المحافظين في اجتماعه الأخير أكد على ضرورة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضي الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.

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