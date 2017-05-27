تنظر محكمة مستأنف جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف مدرب حراس مرمى أحد أندية الدوري على حكم حبسه عامين بتهمة ممارسة الشذوذ مع أكثر من 200 شاب من الراغبين في الالتحاق بالنادي.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة مدرب حراس مرمى أحد أندية الدوري، بالحبس عامين بتهمة ممارسة الشذوذ مع أكثر من 200 شاب من الراغبين في الالتحاق بالنادي.

وكان معتز زكريا، وكيل أول نيابة قصر النيل، أمر بإحالة مدرب حراس أحد أندية الدوري للمحاكمة العاجلة، بتهمة الفجور؛ لممارسته الشذوذ مع أكثر من 200 من الشباب الراغبين في الالتحاق بالنادي، الذي يعمل به؛ كونه مسئولا عن تدريب واختيار اللاعبين وتأهيلهم، وذلك بعد مواجهة المتهم واعترافه بارتكاب جريمته، وغيرها من الوقائع المخلة بالآداب.