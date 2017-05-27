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السبت 27 مايو 2017 07:08 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-27 07:08:32
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 722 إلى 725
عيار 22 662 إلى 664
عيار 21 632 إلى 634
عيار 18 542 إلى 543
عيار 14 421 إلى 423
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072
الكيلو 722,286 إلى 724,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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