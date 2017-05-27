صمصة بالمكسرات.. هي حلوى من الجلاش ابتكرها الشيف الشيف أسامة السيد ما يجعلها تناسب شهر رمضان.

المقادير:

24 ورقة مستطيلة (تشبه الجلاش أو ورق السمبوسة) حوالي 5 سنتيمتر في 7 سنتيمتر

2 كوب لوز

كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

1/2 1 كوب شربات (قطر)

زيت للقلي

الطريقة:

- يُوضع اللوز في ماء مغلي لمدة 3 دقائق ثم يرفع ويوضع في ماء مثلج لمدة دقيقتان.

- يُقشر اللوز بالضغط على القشرة الخارجية.

- يُوضع اللوز في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق.

- يُبشر اللوز أو يفرم أو يدق ليصبح ناعماً.

- يُخلط اللوز مع السكر وماء الورد جيداً.

- تُمد كل الرقاقة وتدهن بالزبدة ويوضع ملعقة كبيرة من الحشو في الوسط.

- يُوضع الحشو بحيث يترك حوالي 2/1 1 سنتمتر من كل جانب ثم تطوى الجوانب وتلف الورقة لتصبح على شكل أسطوانة (أو إصبع) مغلقة بإحكام من كل الجهات.

- تقلى الأصابع المحشية في زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبياً.

- تُوضع الصمصة المقلية في الشربات (القطر) ثم ترفع وتصفى وترص في طبق التقديم، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يمكن استخدام أنواع أخرى من المكسرات للحشو مثل الفول السوداني أو الفستق أو عين الجمل (الجوز) أو خليط منهم.