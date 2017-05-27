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بالصور.. "فانوس رمضان" يقاوم رغم ارتفاع الأسعار
رمضان كريم فانوس رمضان

بالصور.. "فانوس رمضان" يقاوم رغم ارتفاع الأسعار

2017-05-27 06:03:03

يحرص المصريون على اقتناء الفوانيس لأبنائهم مع حلول شهر رمضان، محيين بذلك تقليداً قديماُ دأبوا عليه منذ عهد الفاطميين.

ورغم أن الفوانيس لم تعد تستخدم للإضاءة، إلا أنها ما تزال أحد أبرز مظاهر الشهر الفضيل في البلاد، وحسب “سكاي نيوز” عربية، فصناعة الفانوس في مصر مازالت تقاوم ارتفاع الأسعار التي تشهده البلاد بعد تعويم الجنيه.

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