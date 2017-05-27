رغم الصيام.. تعرف على سر زيادة الوزن في رمضان2017-05-27 05:38:30
رغم الصيام لساعات طويلة خلال رمضان، إلا أن كثيرين يعانون من زيادة الوزن خلال هذا الشهر الفضيل.
وترجع زيادة الوزن غير المرغوب فيها إلى عدة عوامل من أهمها عدم اتباع نظام غذائي سليم بين الإفطار والسحور والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بـالدهون، وحسب “العربية فرغم أن الصيام في حد ذاته يساعد بشكل مباشر في إنقاص الوزن فكمية الطعام المتناول تكون أقل، مما يجب نظرياً أن يساهم بشكل فاعل في التخلص من الوزن الزائد.
ومن أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان:
1- تناول الطعام دون توقف في الفترة ما بين الإفطار والسحور مع عدم الحركة، الأمر الذي يؤدي إلى الخمول.
2- تناول الحلويات الرمضانية الغنية بالسعرات الحرارية مثل الكنافة أو القطايف ظناً أن الجسم يحتاج إلى السكر حتى ينعم بالطاقة والنشاط، على عكس رأي خبراءالتغذية الذين ينصحون بتناول بضعة حبات منالتمر فقط للحصول على كمية السكر اللازمة للجسم.
3- تناول الأطعمة المقلية الغنية بالدهون والسعراتالحرارية كالسمبوسك بأنواعها والكبيبة وغيرها.
4- عدم تهيئة المعدة لتناول الطعام بعد فترة طويلة من الصوم قد تتجاوز الـ12 ساعة، وتكون هذه التهيئة وفق خبراء التغذية عن طريق تناول كأس من العصير الطبيعي الخالي من السكر المضاف، أو بضعة حبات من التمر مع كأس من الماء غير المثلج والانتظار لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.
5- عدم ممارسة الرياضة والميل إلى الراحة المطلقة بعد الإفطار.
6- النوم مباشرة بعد تناول الإفطار.
وينصح خبراء التغذية بعدم الإسراف في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار والمشي لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً، كما ينصحون باستبدال الحلويات الرمضانية بالفواكه الطازجة لضمان عدم كسب وزن غير مرغوب به.
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