 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 05:52 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب
شاكوش - محكمة

اليوم.. استكمال محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب

2017-05-27 05:37:11

تستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم، محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3