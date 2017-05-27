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برشلونة يلتقي ألافيس في نهائي كأس ملك أسبانيا اليوم
برشلونة

برشلونة يلتقي ألافيس في نهائي كأس ملك أسبانيا اليوم

2017-05-27 05:35:24

يلتقي فريقا برشلونة و ديبورتيفو ألافيس الأسبانى، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب فيسنتى كالديرون، وذلك فى إطار مباراة النهائي لكأس ملك اسبانيا.

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