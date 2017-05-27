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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
اسهم بورصة

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

2017-05-27 04:31:02
وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها الجمعة، على انخفاض.

وأنهى مؤشر “ستوكس يورب600” الجلسة على انخفاض بنسبة 0.2 % لينهي الجلسة عند 391 نقطة و تراجع مؤشر “داكس” الألماني 19.54 نقطة إلى 12602.18كما وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5336.64 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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