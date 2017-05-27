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"الصحة": الوزير أجرى 5 عمليات بنفسه لمصابين في حادث المنيا
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

"الصحة": الوزير أجرى 5 عمليات بنفسه لمصابين في حادث المنيا

2017-05-27 04:17:08
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، إن الحصيلة النهائية لحادث المنيا الإرهابي بلغ 28 حالة وفاة بينهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين أشهر إلى 15 عام، و24 مصابًا.

وقال “مجاهد”، في تصريحات للإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “Ten”، إن الوزير عماد أحمد، أجرى “بنفسه” 5 عمليات لـ 5 حالات داخل معهد ناصر، مؤكدا: “الوزير لن يغادر حتى يطمئن على الـ 6 حالات المتبقية بالمعهد ويخرجوا بالسلامة من العمليات”.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أن كل الإصابات في الحادث الإرهابي حالتهم مستقرة، ويتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

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