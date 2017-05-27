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ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

2017-05-27 03:52:21
وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تهنئته للمسلمين بشهر رمضان المبارك.

وقال “ترامب” في بيان بأنه اجتمع والحلفاء في الرياض على إيصال رسالة مؤكدة بالشراكة من أجل السلام والأمن والرخاء للعالم.

وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شركائها في الحرب ضد الإرهاب والأيدولوجية الداعمة له، مضيفا أن “هذا ما يجعلنا أكثر تصميمًا على ألا ندخر أي إجراء يمكن لنا من خلاله ضمان مستقبل الأجيال القادمة في التحرر من هذه الآفة”.

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