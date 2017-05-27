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مكرم محمد أحمد: يجب معاقبة قطر لدعمها للإرهاب
مكرم محمد احمد

مكرم محمد أحمد: يجب معاقبة قطر لدعمها للإرهاب

2017-05-27 04:06:00

أشاد مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها تعليقا على حادث المنيا الإرهابي الذي راح ضحيته 28 قتيلا وأصيب 24 آخرين.

وقال “مكرم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “Ten”، مساء الجمعة: “لا معنى أن تحارب الإرهاب ثم تأتي قطر تدمر كل الإنجازات وكل الجهود وتكون التضحيات كالحرث في البحر”.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة اليقظة للإرهاب الذي يضرب مصر، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحملة التي تقودها مصر لمحاربة الإرهاب تحظى بتأييد دولي واسع، والمجتمع الدولي لن يسمح لعدد محدود من الدول بتخريب أمنه.

كما شدد مكرم محمد أحمد، على ضرورة معاقبة المجتمع الدولي، للدول التي ترعى الإرهاب.

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