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ناجح إبراهيم: منفذو هجوم المنيا تدربوا في معسكر بليبيا
ناجح إبراهيم

ناجح إبراهيم: منفذو هجوم المنيا تدربوا في معسكر بليبيا

2017-05-27 03:39:57
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قال الكاتب والمفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ”تنبعث بالألم والعزم”، مؤكدا أن الرئيس لم يتحدث إلا بعد توجيه ضربة عسكرية بعد الحادث الإرهابي في المنيا على معسكر في ليبيا على الحدود المصرية الليبية.

وقال “إبراهيم”، في حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “Ten”، إنه تبين للأجهزة المصرية أن سيارات الدفع الرباعي التي نفذت الحادث الإرهابي محترفة وجاءت عبر الحدود الليبية، وتم التسليح والتحرك والتدريب من ليبيا.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد على أن الأزمة لن تُحل إلا باعادة ليبيا لسابق عهدها دولة مؤسسات وليس بها إرهاب، رغم أن قطر تعرقل إعادة بناء الدولة.

وأوضح “إبراهيم”، أن الرئيس السيسي وجه نداء للرئيس الأميركي لترامب، لكبح جماح دولتي قطر وتركيا.

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