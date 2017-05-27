قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعقيبا على حادث المنيا الإرهابي، “طيبة”، مضيفا: “الرئيس مش بيسيب تار مصري”.

وتعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن ضربة عسكرية وجهتها مصر لمعسكرات ليبية، قال البابا تواضروس في مداخلة للإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “Ten”: “يشفي قليل من الغليل”.

وأضاف البابا تواضروس: “كلمة الرئيس في محلها، وتظهر مصر القادرة القوية أمام الإرهاب الأسود وتشفى غليل المصريين، واللي بيحصل ليس موجه ضد الأقباط فقط ولكنه موجه ضد قلب مصر، وكل إنسان على أرض مصر، هو مسؤول في عمله وخدمته وتعليمه فيما يصنعه من أجل سلامة مصر”.

وأشار البابا تواضروس، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس شريف إسماعيل، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ودار الحديث حول الإصابات وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم.

وأكد البابا تواضروس، أنه لم يقرر إذا ما كان سيزور المنيا أم لا.