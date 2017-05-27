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إبراهيم حسن: هدف المصري هذا الموسم المربع الذهبي
ابراهيم حسن

إبراهيم حسن: هدف المصري هذا الموسم المربع الذهبي

2017-05-27 02:05:01

أعرب أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن رضاهم علي أداء الفريق بعد الفوز علي أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التى اقيمت بينهما مساء الجمعة، علي ملعب إستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة 30 لمسابقة الدورى الممتاز.

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى البورسعيدي ، أن فريقه حقق فوزا صعبا علي أسوان ، وقال إن الفريق أدى مباراة جيدة، رغم غياب التركيز عن اللاعبين في بعض فترات المباراة.

وقال إن الهدف الذى احرزه أسوان زاد من صعوبة اللقاء، مشيرا إلي أن فريق المصرى بذل مجهوادت كبيرة ونجحوا في تحقيق الفوز.

وأضاف أن المباريات القادمة لفريقه غاية في الصعوبة خاصة وأنه سيواجه فرق منافسة له متمنيا التوفيق لفريقه وإنهاء المسابقة في المربع الذهبي.

من جانبه أكد أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان ، أن لاعبيه قدمو مستوي جيد في مباراة اليوم ، وكانوا ندا قويا لفريق قوي ينافس بقوة على المركز الثالث معربا عن حزنه لهزيمة فريقه.

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