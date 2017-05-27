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أول تعليق من البابا تواضروس على حادث المنيا الإرهابي
البابا تواضروس الثاني

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث المنيا الإرهابي

2017-05-27 01:33:35
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علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، على الحادث الإرهابي بالمنيا، ووصفه بـ”العمل الإرهابي الخسيس الذي يخلو من الإنسانية، ومفجع ومؤلم، والكلمات تعجز عن وصفه”.

وقال “تواضروس”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “Ten”، “مرتكبو هذه الأحداث الخسيسة شباب صغير مغرر به، وأقدم التعازي لكل أولادنا الكبار والنساء ولأولادهم وربنا ينجي مصر من الشر”.

وأضاف البابا تواضروس، أن النسيج المصري لن يتأثر بتلك الحوادث الإرهابية، ويجب أن يقف أخواتنا المسلمين الذين يفهمون الدين صحيحا ضد تلك المفاهيم والتطرف الذي يضرب مصر.

وتابع: “مصر قوية بشعبها، وتخوض حربا قوية ضد الإرهاب”.

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