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برلماني: منفذي هجوم المنيا الإرهابي "خوارج وخونة"
النائب شريف نادي

برلماني: منفذي هجوم المنيا الإرهابي "خوارج وخونة"

2017-05-27 01:30:45

علق النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب، على الحادث الإرهابي الذي استهدف الإخوة الأقباط بالمنيا، قائلًا: “من قام بهذا العامل الإرهابي خوارج وخونة ولا صلة لهم بالإسلام ولا بالمسلمين”

وأضاف “نادي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، الجمعة، أن هؤلاء العناصر الإرهابية لا يعرفون الإسلام ولا ينتمون له بأي صلة على الاطلاق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من تلك العمليات الإرهابية، ان تسود الفتنة الطائفية بين المصريين، وهذا ما لا نسمح به سواء مسلمين أو اقباط، لان هؤلاء الإرهابيين هدفهم هدم مصر واسقاطها.

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