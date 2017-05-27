 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 02:43 صباحاً
روابط سريعة
شومان: منفذي حادث المنيا لا صلة لهم بالشريعة الإسلامية
عباس شومان

شومان: منفذي حادث المنيا لا صلة لهم بالشريعة الإسلامية

2017-05-27 01:25:31

علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف الاخوة الاقباط بالمنيا اليوم، قائلًا: “هذا الحادث ليس استهدافنًا للمسيحيين فقط، ولكن استهدافًا للمصريين جميعًا، بهدف ايقاع فتنة بين نسيج الوطن الواحد”.

وأضاف “شومان” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن يجب موقف الأزهر الشريف من هذه الاحداث الإرهابية معروف، وندين مثل هذه الحوادث الإجرامية، التي لا صلة لها بالشريعة الإسلامية والدين الإسلامي.

ووصف وكيل الأزهر الشريف، العناصر الإرهابية الذين قموا بالعمل الإرهابي الخسيس، بأنهم ادنى بأن يصفوا بالبشر، مضيفًا: “هؤلاء لا يعرفون شئ عن الدين الاسلامي .. ولا عن الكتب السماوية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3