علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف الاخوة الاقباط بالمنيا اليوم، قائلًا: “هذا الحادث ليس استهدافنًا للمسيحيين فقط، ولكن استهدافًا للمصريين جميعًا، بهدف ايقاع فتنة بين نسيج الوطن الواحد”.

وأضاف “شومان” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن يجب موقف الأزهر الشريف من هذه الاحداث الإرهابية معروف، وندين مثل هذه الحوادث الإجرامية، التي لا صلة لها بالشريعة الإسلامية والدين الإسلامي.

ووصف وكيل الأزهر الشريف، العناصر الإرهابية الذين قموا بالعمل الإرهابي الخسيس، بأنهم ادنى بأن يصفوا بالبشر، مضيفًا: “هؤلاء لا يعرفون شئ عن الدين الاسلامي .. ولا عن الكتب السماوية”.