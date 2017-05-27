تقدم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الجمعة، بتعازيه إلى مصر قيادة وحكومة وشعباً في الضحايا الأبرياء الذين قضوا في العمل الإرهابي الهمجي الجبان الذي وقع في محافظة المنيا.

وأعرب رئيس مجلس النوّاب الليبي،عن تنديده بأشد العبارات بهذا الفعل الإجرامي الإرهابي والوحشي الشنيع،الذي ترفضه وتحرمه كل الشرائع السماوية،والذي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وأمن وسلامة واستقرار مصر الشقيقة.

وأكد وقوف ليبيا ودعمها ومساندتها لمصر قيادة وحكومة وشعباً في حربها على الإرهاب والتطرف.