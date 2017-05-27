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محافظ المنيا: دفن جميع جثامين ضحايا حادث المنيا الإرهابي
عصام البديوى محافظ المنيا

محافظ المنيا: دفن جميع جثامين ضحايا حادث المنيا الإرهابي

2017-05-27 00:51:50

قال محافظ المنيا اللواء عصام بديوي محافظ المنيا، إن الحادث الأليم الذي استهدف الاخوة الاقباط اليوم في المنيا، تم على طريق جانبي للطريق الصحراوي  الغربي، لافتًا إلى ان العناصر الإرهابية كانوا ملثمين وصعدوا للإتوبيس واستولوا على  على جميع متعلقات الموجودين في الحافلة.

وتابع “بديوي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين” مساء الجمعة، أن العناصر الارهابية استخدموا البنادق الآلية، وقاموا بطلقوا النار أيضاً على سيارة كانت تحمل عدد من العمال في الدير معظمهم من أبناء محافظة المنيا.

وأكد المحافظ انه تم دفن جميع الجثامين وإرسالها إلى القرى التابعة لها، لافتًا إلى أنه لا يوجد دوريات لتأمين الطريق الصحراوي ضد هذه الاعتداءات.

وأشار إلى، ان الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توجهت إلى محافظة المنيا فور ورود خبر الحادث الإرهابي للاطمئنان على المصابين في المستشفيات وتقديم العزاء لأسر الشهداء والوقوف بجانبهم لدعمهم وتلبية احتياجاتهم في الرعاية الاجتماعية.

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