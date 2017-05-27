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سعيد حساسين يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا
سعيد حساسين

سعيد حساسين يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا

2017-05-27 00:43:34

وقف الإعلامي سعيد حساسين، دقيقة حداد، على ارواح شهداء حادث المنيا الإرهابي، قائلًا: “الجماعات الإرهابية مش بيستهدفوا المسيحين بس دول بيستهدفوا المسلمين والمسيحيين”.

وتابع “حساسين” خلال برنامجه “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة، أن الجماعات الإرهابية تختار دائمًا المناسبات الدينية.

وشدد على أن العمليات الإرهابية الخسيسة ليس الهدف منها استهداف المسلمين أو المسيحيين، ولكن الهدف من ذلك اسقاط مصر، مستنكرًا ما حدث قائلا :>حسبي الله ونعم الوكيل”.

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