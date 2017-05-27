شاركت السفارة المصرية في دولة زامبيا في الاحتفال الذى نظمته مجموعة من السفراء الأفارقة، بمناسبة يوم إفريقيا.

وقال رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية، لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى تجمع الكوميسا، إن وزير الخارجية الزامبي أشاد بالجناح المصري المتميز، وكذا السفراء الأجانب وكبار مسئولي الدولة، موضحا أن الجناح تضمن تماثيل فرعونية ومأكولات مصرية وكتيبات دعائية عن مصر، كما تم عرض فيلم عن ثورة 30 يونيو، وقد كانت المشاركة المصرية في الحفل ملموسة ولاقت إشادة من جميع الحضور.

وأشار السفير رجائي نصر إلى أنه شارك أيضا أمس في الاحتفال الذي نظمته الحكومة الزامبية بمناسبة يوم استقلال أفريقيا، والذي رأسه الرئيس إدجار لونجو، حيث قام السفير المصري بوضع إكليل من الزهور على قبر شهداء التحرير الأفارقة.

كما شارك في مأدبة الغذاء الرسمية التي أقامها الرئيس الزامبي بهذه المناسبة، حيث وجه رئيس زامبيا الشكر لمصر على مساعدتها لحركات التحرير الأفريقية والمساعدات التي قدمتها لشقيقاتها الأفارقة بعد الاستقلال.