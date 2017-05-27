أَهْلاً بشَهْرِ التُّقَى وَالْجُـوْدِ وَالْكَرَمِ

شَهْـرِ الصِّيَامِ رَفِيْعِ الْقَدْرِ فِي الأُمَمِ

أقْبَلْتَ فِيْ حُلَّـةٍ حَفَّ الْبَهَـاءُ بِهَا

وَمِـنْ ضِيَائِكَ غَابَتْ بَصْمَـةُ الظُّلَمِ

حلت نفحات رمضان ، تفتحت أبواب الجنة وأشرق فؤاد العبّاد، استنارت الطرقات وعلّقت الزينة والفوانيس، اضائت المآذن وفرشت البسط وأضاءت الساحات، اصطف المصلون ولبى الذاكرون وخشعت القلوب وحل الخير بالأرجاء.

في هذا الملف، تلتقيكم شبكة الإعلام العربية “محيط” ، على مدار الشهر الفضيل، نقرأ سويا ما يفيد أبداننا، ويرتقي بعقولنا، ويسمو بأرواحنا.. وكل عام وأنتم بخير .

اشراف على الاعداد العام

عمرو عبد المنعم

اشراف على الملف

شيماء عيسي

اقرأ فى ملف الاول من رمضان :

ـ عبدالحليم محمود .. دروس في تجديد العهد برمضان

ـ أساطير طبية : الكركديه يرفع الضغط والمشروبات العشبية تخفضه

ـ شريف شحاتة لمحيط : انتبهوا لخدعة “أول رمضان” .. والمسلسلات

ـ حدث في الأول من رمضان .. وفاة ابن سينا

ـ رجال حول الرسول . . حمزة سيد الشهداء

ـ الخيامية قتلتها السياحة واحيها المصريون

ـ المنشد محمد سند: بالمدح نحيي ليالي رمضان الأسوانية