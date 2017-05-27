في شارع صغير يعرف بأسم الخيامية تطل الألوان والزخارف على جانبي الشارع الذي اكتسب هذا الاسم نسبة إلى تجمع صانعي الخيامية فيه، إذ تمتد العشرات من المحالٰ والورش القديمة داخل الشارع المسقوف، ويجلس الخيامون على عتبات متاجرهم المتواضعة منهمكين في الرسم وحياكة الغرز الدقيقة بألوان زاهية.

والتي لايتجاوز عددها الـ 40 ورشة تخصصت في ذلك النوع من الفن التراثي العريق، في مساحة لاتتعدى الـ6 أمتار للورشة الواحدة مع شدة الارتفاع، يجلس صانع الخيامية، يحكي أصحاب المحلات أن هذا المكان كان مخصصا لاسطبلات الخيول قبل تحوله إلى تلك الصنعة، وهذا سبب ضيق مساحتها، يجلس صانع الخيام داخلها معكتفا على قطعة قماش لا تتعدي المترين مايقرب من شهرين للانتهاء من حياكتها بشكل معين، لا يصيبه الملل فهي مهنة الصابرين.

يعمل فيع صانعوا خيام ورثوا هذه المهنة اباً عن جد، كل محل من محلات شارع الخيامية لها فن خاص بها ولها سحر يتقنه صانعها لايشارك به باقي الصناع. اللحف والمعلقات والوسائد والمفارش تغطي كل وزارية وحائط في كل متجر.. حتى السقف.

عن هذه الصناعة يقول أحمد(صاحب احدى الورش) “لمحيط”: صناعة الخيامية اختلفت كثيرا عن السابق مثل قلة الاقبال والاستهلاك، خامات التصليح قليلة، تغير السعر في كل ساعة والذي يدفع ثمن ذلك هو العامل الحرفي فهي مهنة قابلة للأنقراض لقلة وجود حرفين بها ، وبدأ الحال في التردي منذ 6 سنوات.. والحل الوحيد للازدهار هذه الصناعة مرة اخرى هي عودة السياحة فهذه المهنة تعتمد بشكل اساسي على السياحة فهي من وسائل الجذب السياحي أيضاً، خصوصاً أن ورش ومحالّ الخيامية، محاطة بمناطق أثرية كشوارع الحسين، وخان الخليلي، والمعز، التي تستقبل مئات السائحين من مختلف الجنسيات.

وعن اكثر الدول طلباً للخيامية اجاب السعودية والاردن والكويت وليبيا والامارات فهم يطلبون بشكل دائم الشغل العربي. والاكثر طلبا لاعمال الخيامية الكافيهات والفنادق والقرى السياحية فانهم يطلبون بشكل دائم الخيم العربية .

وعن ضرورة امتلاك مهارات خاصة لصناعة الخيامية اجاب نعم بكل تأكيد تحتاج الى موهبة وتعليم من الصغر فتعتبر مهنة متوارثة أباً عن جد انما من الصعب تعلم هذه المهنة من الخارج لانها تحتاج الى حس فني وتقني فهناك عمال يصنعون مثلها ولكنها ليست بجودة مانصنع . واسترد لايوجد اماكن اخرى لتصنيع الخيامية فورش ورش التصنيع توجد فقط في بوابة المتولي وباب زويلة، وعن الاماكن التي يمكن لرغبي تعلم هذه الصنعة التعلم بها هو بوابة المتولي فقط .

وعن الفرق بين صناعة الصين للخيامية والصناعة المصرية اجاب الصين “خربت بيتنا” لكن شغلها قابل للتلف وغير قابل للصيانة ولا يوجد هنا تصليحه ولكن شغلنا يمكن تصليحه وخاماته متوفرة ان تعرض للتلف.

واسترد قائلا الشغل قل بنسبة 70 % من 6 سنوات الى الان فبعض العاملين بالمهنة من الحرفين اتجهوا الى سواقة التوكتوك وغيرها من المهن البعيدة تماما عن حرفتهم الاصلية .

واضاف هشام صلاح(صاحب متجر) “لمحيط”، صناعة الخيامية كانت مزدهرة سابقاً والسياحة ظلت تعمل بشكل دائم وكان هناك العديد من الطلبيات من الفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرهم..

واستكمل في السابق المصريين كانوا لايقدرون شغل الخيامية اما الان المقبلين على الشراء هم المصريين فقط فبدئوا يقدرون صناعة الخيامية وما بها من مجهود وتكلفة ويقدرون قيمتها فلايجدلون في الاسعار كسابق. ولكن المبيعات تقل كل فترة عن سابقها بسبب العوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد فمن معه مال يفضل ان يشتري اشياء للمنفعة الشخصية وليس اشياء تكميلية او للزينة .

ففي العام الماضي كان لايوجد وقت اطلاقا لاي شيء بسبب العمل المتواصل فكنت افتح متجري في التاسعة صباحاً واغلقه 3 فجراً من شدة الاقبال اما الان افتح متجري في الحادية عشرا صباحا واغلقه 7 المغرب لعدم الاقبال على الشراء وهذا الحال ينطبق على جميع المتاجر هنا بأختصار (مافيش شغل) .

وعن الفرق بين المنتج الصيني وانتجاكم للخيامية اجاب لايوجد مقارنة منتجاتنا جميعها باليد ولا نستخدم الماكينات مطلقاً ولذلك لاتستطيع الصين تقليديه .

واضف “هشام” عن اسباب ندرة العمالة في صناعة الخيامية، بأن هناك قطعة واحدة ممكن ان تأخذ من الوقت 30 او 40 يوم بشكل يومي منتظم فيبدأ بحسبة سأدفع كام يومياً لمصاريفي الشخصية بالاضافة لعمله بالانتاج فيجد ان السعر النهائي غير مجزي في ظل عدم الاقبال على الشراء ولكن يختلف تماما الحال ان كان هناك حركة بيع وشراء دائمة فهو فالنهاية لايريد الخسارة.

فهناك حرفيين اقل مايوصفون به انهم فنانون تركوا صناعتهم واتجهوا الى سواقة الميكروباص والتكتوك وغيرها من الاعمال الاخرى. وعن المواسم التي يتم الاقبال عليها لشراء الخيامية اجاب، موسمها في رمضان فقط فنستعد طول العام للبيع في موسم رمضان وباقي العام لا يتم الشراء غير مرة او مرتين في السنة على الاكثر.

وعن اكثر الدول التي تطلب الخيامية اجاب، دول الخليج والامارات والكويت وفلسطين .

والتقط اطراف الحديث الحاج سيد ، مافيش شغل، انا بنزل من بيتنا وانا عارف اني مش هبيع بس بنزل احسن من القاعدة في البيت ، واضاف: “الصنعة اتأثرت بالأحداث السياسية والمشاكل الاقتصادية في البلد، لأنها كانت بتعتمد في بيعها بنسبة كبيرة على حركة السياحة، ثم أصبح بيعها قاصراً على فئات بسيطة، غير كدا كل فين وفين على ما نبيع حاجة”.

واستكمل“المهنة بتاعتنا دي لها أصول وقواعد ، ومبتخرجش عن شارع الخيامية، ومفيش حد بيشتغلها في مصر غير الناس الموجودة بالشارع، وفي بروتكولات بتحكم الصنايعية منها ان محدش يقلد شغل حد، وكل واحد له طابعه الخاص، وشغله اللي بيميزه عن غيره”.