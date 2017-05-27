”أسد الله وأسد رسوله” هو “سيد الشهداء” أيضا عم النبي وأخيه في الرضاعة، إنه حمزة بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، صاحب أول لواء عقده الرسول، ومن قال عنه النبي إنه خير أعمامه، وحين استشهد وقف أمامه قائلا “لن أصاب بمثلك أبداً، ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلي من هذا”.

ولد حمزة عام 54 قبل الهجرة وكان أكبر من النبي إما بأربع سنوات أو سنتين، وكان أخوه من الرضاعة نشآ معا وتآخيا معا وعرف كل منهما الآخر حق المعرفة، حتى مضى كل منهما في طريق في شبابهما فاهتم حمزة بنيل طيبات الحياة وبمكانته بين زعماء قريش ومكة، فيما كان النبي يعكف على أضواء روحه وحديث قلبه.

وبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ انتشار أمر دعوته بين أرجاء مكة، وبدأ يستشعر حمزة بن عبد المطلب قلق زعماء قريش من ابن أخيه، ووجد في حديثهم عنه الحقد والغيظ لكنه وإن بدى استهوانا بحديثهم كان ينشغل بهذا الأمر وبدأ الأفكار والخواطر تجول في رأسه وناقش بينه وبين نفسه أمر ابن أخيه معجبا بثباته وتفانيه في سبيل دعوته وكانت معرفة حمزة القوية بشخصية النبي وصفاته وصدقه أمر جعله يرقب الأمر.

وصباح يوم خرج حمزة كعادته إلى الصحراء حاملا قوسه ليمارس هوايته في الصيد، وبعد انتهاء يومه ذهب إلى الكعبة ليطوف بها قبل أن يعود إلى داره، ومضت تشرح له ما تعرض له النبي من أبو جهل من سب وإيذاء وانطلق مسرعا للقاء أبو جهل وحين وجده في فناء الكعبة استل حمزة قوسه وهوى به على رأسه وصاح به قائلا “أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول؟! ألا فرد ذلك على إن استطعت”.

هنا نسي الجميع أمر إهانة أبي جهل ودمه النازف واهتموا بما قاله حمزة وأمر إسلامه ما وقع في نفسهم كالطامة لأنه سيغري كثيرين للإسلام ويعزز من قوة محمد، لكن على الجانب الآخر كان حمزة يفكر ورأسه يدور كيف أعلن إسلامه ومتى؟ هل كانت لحظة من لحظات الغضب والانفعال؟ هل هذه هي الطريقة المثلى لكي يترك الإنسان دين آبائه؟ هو لا يشك في صدق محمد لكنه تساءل هل يمكن أن تؤدي لحظة غضب لاستقبال دين جديد له مسئوليات وتبعات.

وعن تلك الأيام قال “ثم أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدري للحق ويذهب عني الريب فاستجاب الله لي وملأ قلبي يقيننا وغدوت إلى رسول الله فأخبرته بما كان في أمري فدعا الله أن يثبت قلبي على دينه” وأسلم حمزة إسلام اليقين.

كان إسلامه وقاية ودرعا للنبي وللدعوة الجديدة وإغراءا للكثير للدخول في الدين الجديد أعقبه إسلام عمر بن الخطاب فانتشرت الدعوة، ونذر حمزة نفسه للدعوة ولقب بـ”أسد الله وأسد رسوله” فكان قائد أول سرية خرج فيها المسلمون للقاء أعداءهم وصاحب أول راية عقدها النبي لأحد من المسلمين وكان أسدا الله ورسوله في غزة بدر.

وبعد الهزيمة القوية التي منيتها قريش في بدر أعدت العدة لأحد وكان هدفها اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة بن عبد المطلب وخصصوا مقاتلا هدفه تصيد حمزة وقتله وألا ينشغل بغيره في مقابل منح هذا المقاتل حريته فقد كان عبدا حبشيا وتولت هند بنت عتبة تحريضه وتوعده بأثمن ما تملك إن نجح، فهي من فقدت أباها وعمها وأخاها وابنها في بدر وقيل لها أن من قتلهم هو حمزة.

وشارف المسلمون على النصر لولا أن ترك الرماة مكانهم فوق الجبال فاستغلت فلول قريش تلك الثغرة وأجهشت على جيش المسلمين، وحاول “وحشي” أن يجهز على حمزة وقتله بسيفه، ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل بقروا بطنه وطلبت هند بنت عتبة أن يأتيها وحشي بكبد حمزة لتأكلها، وانتهت المعركة ورأى النبي جثمان عمه ممثل به.

ووضع النبي جثمان عمه وصلى عليه وجيء بشهيد آخر وضع جواره وصلى عليه، وحين رفع جيء بشهيد آخر فصلى عليه وترك حمزة مكانه وهكذا شهيد بعد شهيد، حتى صلى النبي على عمه يومئذ سبعين صلاة، “قائلا عنه رحمك الله، أيعم، فلقد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات”.