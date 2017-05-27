حدث في مثل هذا اليوم 27 مايو.. مولد ابن خلدون2017-05-27 00:38:01
1332 - مولد ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع.
1498 - البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى الهند مكتشفًا بذلك طريقًا بحريًا يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.
1679 - صدور قانون المثول في إنجلترا، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بين يدي المحكمة.
1703 - إمبراطور روسيا بطرس الأكبر يؤسس مدينة سانت بطرسبرغ كعاصمة جديدة بعد حصوله على منفذ إلى بحر البلطيق بانتصاره في حرب الشمال العظمى.
1832 - الجيش المصري بقيادة «أحمد المونوكلي» يفتح مدينة عكا بعد حصار دام 6 أشهر أتى بعد إعلان والي مصر محمد علي باشا الحرب على والي عكا «عبد الله باشا» بحجة إيوائه 6 آلاف من المصريين الفارين من التجنيد ورفضه إرسال الأخشاب لبناء الأسطول المصري.
1840 - عقد «اجتماع دير القمر السري» والذي كان بداية الثورة الشامية ضد إبراهيم باشا والتي انتهت بطرده من بلاد الشام بعد تدخل عسكري عثماني مدعوم من بريطانيا.
1905 - الأسطول الياباني يتمكن من تحطيم الأسطول الروسي في «مضيق تسوشيما» قبالة سواحل كوريا والذي يتضمن 32 طائرة حربية ويأسر بقية سفنه وذلك في ما عرف باسم معركة تسوشيما أثناء الحرب الروسية اليابانية.
1918 - الإعلان عن استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة.
1934 - شركة نفط العراق تنهي أعمالها الإنشائية في خط أنابيب كركوك / حيفا لتصدير النفط العراقي عبر موانئ البحر المتوسط، وقد توقف هذا الخط عن العمل بعد قيام دولة إسرائيل.
1941 - الأسطول البريطاني يغرق البارجة الألمانية «بسمارك» أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك قرب سواحل أيرلندا، وقد غرق أكثر من ألفي بحار كانوا على متنها وما زالت بقايا هذه البارجة موجودة حتى الآن على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح البحر.
1955 - حزب المحافظين البريطاني برئاسة رئيس الوزراء أنطوني إيدن يفوز بالانتخابات البرلمانية بأغلبية مطلقة.
1960 - الجيش التركي يطيح بالرئيس محمود جلال بايار وحكومته المدنية التي يرأسها عدنان مندريس، والجنرال جمال جورسيل يتولى السلطة.
1971 - توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي لمدة 15 عامًا، إلا أنها ألغيت بعد 5 سنوات من توقيعها.
1995 - مقتل نحو 2500 شخص إثر زلزال ضرب جزيرة ساخالين شرق روسيا.
1998 - أول أخين يحصلان على لقب يوكوزونا في التاريخ وذلك عندما حصل «واكانوهانا» على لقب يوكوزونا بعد أخيه الأكبر «تاكانوهانا».
2004 - الشرطة البريطانية تعتقل أبو حمزة المصري بطلب أمريكي.
2015 - نبراسكا تصبح الولاية الأمريكية التاسعة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام.
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تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
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