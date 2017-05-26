أعربت وزارة الخارجية السويسرية، فى بيان لها مساء اليوم /الجمعة/، عن حزنها العميق إزاء الهجوم الذى استهدف حافلة تقل أقباطا كانوا بطريقهم إلى أحد الأديرة بالمنيا وخلف العديد من القتلى والجرحى بينهم عدد من الأطفال.

وقال بيان الخارجية، إن سويسرا تدين الهجوم بأشد العبارات.

وعبر بيان الخارجية السويسرية عن التعاطف العميق مع أسر وأقارب الضحايا، مشيرا إلى ان رئيس الاتحاد الفيدرالى السويسري بعث اليوم برسالة تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.