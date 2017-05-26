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لبنان يدين بأشد العبارات هجوم المنيا الإرهابي
حادث المنيا الإرهابي

لبنان يدين بأشد العبارات هجوم المنيا الإرهابي

2017-05-26 23:33:24
أ ش أ

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات بينهم أطفال.
ورأت الخارجية اللبنانية - في بيان مساء اليوم - أن هذه المجزرة الوحشية الثانية ضد الأقباط في أقل من شهر تؤكد وجود مخطط إرهابي تكفيري ممنهج لإستهداف مكون أساسي في مصر الشقيقة في مسع خبيث لإثارة النعرات الطائفية وضرب نسيج المجتمع المصري والإساءة إلى مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم.
وجددت إدانتها للعنف بأشكاله كافة ودعوتها المجتمع الدولي للتصدي بحزم وفعالية أكبر للارهاب العابر للحدود.
وأكدت أن محاولات الإرهابيين استهداف الأقليات لإذكاء التوترات ليس سوى محاولة بائسة دفنها لبنان في مهدها منذ زمن وهو يتضامن اليوم مع مصر لإحباط هذه المخططات.
وتقدمت الخارجية اللبنانية إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

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