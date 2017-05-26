اعلن الجيش اللبناني ، أن ارهابيا يدعى بلال إبراهيم بريدي فجر نفسه أثناء القبض عليه من قبل قوة من الجيش ومديرية المخابرات في بلدة عرسال ، مما أدى إلى مقتله وإصابة بعض العسكريين بجروح غير خطرة، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات .

وأشار الجيش اللبناني فى بيان له اليوم إلى أن الإرهابي بلال إبراهيم بريدي هو أحد المشاركين بالتفجيرات التي حدثت في بلدة رأس بعلبك اول امس الأربعاء.