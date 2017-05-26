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"الوزراء": 29 حالة وفاة نتيجة حادث المنيا الإرهابي
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

"الوزراء": 29 حالة وفاة نتيجة حادث المنيا الإرهابي

2017-05-26 23:16:35

أعلن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة نتيجة الحادث الارهابي الذي وقع بمحافظة المنيا في وقت سابق اليوم بلغت 29 حالة، فضلا عن المصابين والذين يبلغ عددهم 11 حالة فى معهد ناصر وحالتين فى المنيا.
وذكر المكتب الاعلامي التابع لمجلس الوزراء - في بيان له - أنه استمرارا لمتابعة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لتداعيات حادث المنيا وزيارته للمحافظة والتى رافقه خلالها وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية، حيث التقى بالمحافظ للتحقق من توافر الرعاية الطبية اللازمة للمصابين على أكمل وجه والتأكيد على الخدمات والتسهيلات المقدمة.
وتوجه رئيس الوزراء إلى معهد ناصر لزيارة مصابى الحادث برفقة وزير الصحة الذى تواجد فى المعهد للإشراف بشكل مباشر على تقديم الخدمة العلاجية للمصابين بأفضل وجه ممكن، وكذلك رافق رئيس الوزراء فى تفقد المصابين كلا من: وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير السياحة، ووزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالى.
وأكد رئيس الوزراء - فى مؤتمر صحفى بمعهد ناصر - على ما جاء فى الرسالة القوية التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى أشار خلالها الى أن الحفاظ على الأمن القومى ومحاربة الإرهاب قد يتطلب توجيه ضربات ضد معسكرات الارهاب داخل وخارج حدود مصر.
وشدد رئيس الوزراء على وحدة النسيج المصرى وأن الشعب المصرى بأكمله مستهدف من الإرهاب بدون استثناء وان الدماء التى سالت اليوم هى دماء مصرية أولا وأخيرا، مؤكدا على أهمية التكاتف ضد الإرهاب.

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