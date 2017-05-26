أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات قامت القوات الجوية اليوم بتنفيذ ضربة جوية مركزة ضد تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضى الليبية ، بعد التأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذى وقع اليوم بمحافظة المنيا.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة أن العملية مازالت مستمرة حتى الآن.