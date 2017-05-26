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وزير الخارجية يتلقى التعازي في ضحايا حادث المنيا الإرهابي
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية يتلقى التعازي في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

2017-05-26 22:41:53

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم /الجمعة/ عدة اتصالات هاتفية من وزراء الخارجية وكبار المسئولين بالدول العربية، وذلك للتعزية في ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

وشملت الاتصالات كلا من: صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، وناصر جودة عضو مجلس الأعيان الأردني ووزير خارجية الأردن السابق.

وأضاف أبو زيد، أن الوزراء وكبار المسئولين أعربوا عن خالص التعازي للشعب المصري وأسر الشهداء، وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبا، كما أكدوا على تلاحمهم مع شعب مصر في مواجهة الإرهاب الخسيس الذي يستهدف أمن واستقرار مصر ووحدة شعبها العظيم.

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