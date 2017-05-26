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ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس إلى 28 قتيلاً و130 مصابًا
منطقة أبو سليم بطرابلس‎

ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس إلى 28 قتيلاً و130 مصابًا

2017-05-26 22:24:58
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الليبية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في مدينة طرابلس إلى 28 قتيلاً و130 مصابًا.
جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة (العربية) الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 13 شخصًا في اشتباكات بمدينة طرابلس.

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