أعلنت وزارة الصحة الليبية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في مدينة طرابلس إلى 28 قتيلاً و130 مصابًا.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة (العربية) الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 13 شخصًا في اشتباكات بمدينة طرابلس.