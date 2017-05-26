تونس: مصادرة أموال رجال أعمال ومهربين بتهمة ارتكاب جرائم فساد2017-05-26 22:21:39
أعلنت لجنة المصادرة التونسية ، اليوم الجمعة ، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين ، تم ايقافهم أو وضعم تحت الإقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمساس بأمن الدولة.
وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات ، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.
وقال رئيس اللجنة، منير الفرشيشي، خلال مؤتمر عقده، اليوم الجمعة بتونس ، إن قرار المصادرة الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها امس، قد شمل كل من ثبت انتفاعه من علاقات مع الأشخاص، التي تمت مصادرة أملاكهم بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والذي شمل ممتلكات بن علي وعائلته.
وأكد أن قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية ، مشيرا إلى أن العملية قد شملت جميع الأملاك على أن تتواصل الأبحاث إثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.
ويذكر أن سلسلة من الإيقافات تمت في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت قد انطلقت ، يوم الثلاثاء الماضي ، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين علي القريوي، وإيقاف الاخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.
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