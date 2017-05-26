قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا قوة وسننتصر في النهاية علي الاٍرهاب، مضيفا أن الأمن القومي المصرى يتم حمايته من داخل وخارج القطر المصرى، خاصة وأن الهدف من هذه العمليات الإرهابية هو ضرب النسيج الوطني المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له بمقر معهد ناصر مساء اليوم، أنه سيكون هناك اجراءات سيتم اتخاذها تجاه هذه العملية الإرهابية التي تستهدف جميع المصريين.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد قام بزيارة إلى مقر معهد ناصر، قادما من محافظة المنيا، وذلك لزيارة مصابى حادث المنيا الإرهابى، والوقوف علي الخدمات العلاجية التي تقدم للمصابين من ضحايا الحادث بعد أن رفعت وزارة الصحة حالة الاستعدادات القصوي لاستقبال مصابي الحادث وتقديم كافة الرعاية الصبية اللازمة لهم.