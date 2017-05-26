أجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مساء اليوم /الجمعة/ عملية جراحية لأحد المصابين بحادث المنيا وهى لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما، واستقبل مستشفى معهد ناصر 11 حالة من المصابين جراء الحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان إعلامى اليوم، أن وزير الصحة ترأس الفريق الجراحى داخل غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما حيث تم استخراج طلقة نارية من أسفل الحوض، وهى الان تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان لن يغادر غرفة العمليات إلا بعد إجراء كافة العمليات الجراحية للمصابين والاطمئنان عليهم، حيث إن وزير الصحة هو أستاذ فى جراحات العظام، مشيرا إلى استقبال باقى المصابين وإجراء كافة الفحوصات لهم لتجهيزهم الى الدخول لغرف العمليات تباعا.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استشهاد 28 مواطنا وإصابة 24 آخرين في الحادث الذى وقع اليوم إثر اطلاق نار على اوتوبيس بالطريق الصحراوي الغربى بمركز مغاغة محافظة المنيا.