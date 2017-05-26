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"الجوية المصرية" تدمر المركز الرئيسي لـ"مجاهدي درنة" بليبيا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"الجوية المصرية" تدمر المركز الرئيسي لـ"مجاهدي درنة" بليبيا

2017-05-26 21:42:14
أ ش أ

ذكرت مصادر رفيعة المستوى مساء اليوم /الجمعه/ أن القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسى لمركز شورى مجاهدى درنة بليبيا.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن أن المعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية تم توجيه ضربة كبري لها، مؤكدا أن مصر لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الإرهاب في أي مكان.. ونحن في مصر لا نتأمر على أحد ولا نعمل في الخفاء وإنما نتصدي لمن يعتدي على أمننا سواء كان ذلك داخل أو خارج مصر ولن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله.

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