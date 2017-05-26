وزير الكهرباء: الإرهاب لن ينل من وحدة المصريين

أدان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حادث استهداف حافلة نقل ركاب كانت تقل مجموعة من المواطنين المسيحيين بمحافظة المنيا وتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا الغدر الإرهابى داعيا الله عز وجل بشفاء جميع المصابين.

وأكد الوزير في بيان أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنل من وحدة وقوة النسيج الوطني المصري بل ستزيد المصريين تصميما لمواصلة محاربة الإرهاب ووقوفه خلف قيادته السياسية لاستئصال الإرهاب من جذوره الذي لن يعيق التنمية والبناء.