أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لها تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش).

وأوضحت الداخلية - في بيان، نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن الخلية المفككة تتكون من 4 عناصر كانوا ينشطون في مدن بشمال المملكة ، مضيفة “أن التحريات أظهرت انخراط المشتبه فيهم بأعمال الدعاية والترويج للأعمال الوحشية التي يقترفها تنظيم (داعش) الإرهابي خارج مناطق نفوذه”.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين اكتسبوا من خلال اتصالاتهم بمقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي في الساحتين السورية والعراقية خبرات في مجال إعداد وتحضير عبوات ناسفة تقليدية الصنع تمهيدًا لاستعمالها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت حيوية لاسقاط أكبر عدد من الضحايا وكذلك القيام باغتيالات.

وذكر أن تفكيك هذه الخلية التي تأتي في إطار التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة أسفر عن حجز معدات وأجهزة إلكترونية بالإضافة إلى مجسمات ترمز إلى راية (داعش) وكذلك مخطوطات تحرض على العنف.

ولفت البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة حال انتهاء البحث الجاري معهم تحت إشراف النياية العامة المختصة.