حملة مكبرة لازالة التعديات علي أراضي الدولة بـ"قنا الجديدة"2017-05-26 21:21:24
قاد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان واللواء صلاح حسان مدير الأمن، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة بمنطقة مدينة قنا الجديدة ، يأتي ذلك في إطار استكمال سلسلة حملات الإزالة التي بدأت الأسبوع الماضي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف استعادة كافة أراضى وضع اليد المتعدى عليها من قبل المواطنين.
وأكد محافظ قنا، أن الحملة قامت بإزالة 18 حالة تعد بالزراعة علي مساحة 262 فدانا من أراضي أملاك الدولة التابعة لمدينة قنا الجديدة ، حيث تم إزالة التعديات باستخدام عدد من اللوادر والمعدات الثقيلة وسط تأمين كامل من قوات مديرية أمن قنا والأمن المركزي.
وأضاف الهجان، أن أجهزة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية تقوم حاليا بعدة حملات إزالة مكبرة لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة ، وذلك للانتهاء من كافة التعديات بالمحافظة نهاية الشهر الجاري.
وأكد، علي استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة للحفاظ على المال العام وأنه لا تهاون في ردع المعتدين علي الملكية العامة، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع جميع الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة لإزالة كافة التعديات وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
وشدد المحافظ ،على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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