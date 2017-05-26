هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المسلمين بحلول شهر رمضان.

وقال ترامب - وفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض، ونقلته قناة (الحرة) الإخبارية - إن كثيرًا من المسلمين الأمريكيين وحول العالم ينخرطون بهذه المناسبة في الأعمال الخيرية والتأمل الروحي وهي نشاطات “تقوي مجتمعاتنا”.

وأضاف “في جوهره، فإن روح رمضان تقوي إدراكنا لواجبنا المشترك في رفض العنف والسعي إلى السلام وتقديم العون لمن يعانون من الفقر والنزاعات”.

وأشار الرئيس إلى أن رمضان يبدأ هذا العام بينما يعيش العالم أجواءً حزينة بعد سقوط ضحايا أبرياء في الهجمات الإرهابية التي استهدفت بريطانيا ومصر، مضيفًا أن هذه الأعمال تتنافى بشكل مباشر مع روح رمضان.

وأكد ترامب أن هذه الأعمال لا تساهم إلا في تقوية العزم على هزيمة الإرهابيين وعقيدتهم.