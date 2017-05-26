 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 10:14 مساءً
روابط سريعة
ترامب: الأعمال الإرهابية تتنافى مع روح شهر رمضان
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب: الأعمال الإرهابية تتنافى مع روح شهر رمضان

2017-05-26 21:20:55
أ ش أ

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المسلمين بحلول شهر رمضان.
وقال ترامب - وفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض، ونقلته قناة (الحرة) الإخبارية - إن كثيرًا من المسلمين الأمريكيين وحول العالم ينخرطون بهذه المناسبة في الأعمال الخيرية والتأمل الروحي وهي نشاطات “تقوي مجتمعاتنا”.
وأضاف “في جوهره، فإن روح رمضان تقوي إدراكنا لواجبنا المشترك في رفض العنف والسعي إلى السلام وتقديم العون لمن يعانون من الفقر والنزاعات”.
وأشار الرئيس إلى أن رمضان يبدأ هذا العام بينما يعيش العالم أجواءً حزينة بعد سقوط ضحايا أبرياء في الهجمات الإرهابية التي استهدفت بريطانيا ومصر، مضيفًا أن هذه الأعمال تتنافى بشكل مباشر مع روح رمضان.
وأكد ترامب أن هذه الأعمال لا تساهم إلا في تقوية العزم على هزيمة الإرهابيين وعقيدتهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3