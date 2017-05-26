أعرب ايدجارس رينكفيتش وزير خارجية لاتفيا عن خالص تعازيه لمصر ، في الهجوم علي حافلة استهدف الأقباط والذين كانوا في طريقهم إلي دير القديس صموئيل في محافظة المنيا.

وأكد رينكفيتش في بيان وزعته سفارة لاتفيا بالقاهرة ، اليوم أن بلاده تدين بشدة أي عمل من أعمال الإرهاب والعنف مقدما خالص المواساة العميقة لأسر الذين ماتوا أو أصيبوا بجراح .