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وزير خارجية لاتفيا يدين الهجوم الإرهابي في المنيا
حادث المنيا الإرهابي

وزير خارجية لاتفيا يدين الهجوم الإرهابي في المنيا

2017-05-26 21:18:58
أ ش أ

أعرب ايدجارس رينكفيتش وزير خارجية لاتفيا عن خالص تعازيه لمصر ، في الهجوم علي حافلة استهدف الأقباط والذين كانوا في طريقهم إلي دير القديس صموئيل في محافظة المنيا.
وأكد رينكفيتش في بيان وزعته سفارة لاتفيا بالقاهرة ، اليوم أن بلاده تدين بشدة أي عمل من أعمال الإرهاب والعنف مقدما خالص المواساة العميقة لأسر الذين ماتوا أو أصيبوا بجراح .

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