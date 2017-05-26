تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي منذ صباح اليوم تداعيات الحريق الذي نشب صباح اليوم في سوق للملابس والفاكهة بشارع المنيرة في منطقة إمبابة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناق من جراء الدخان، واحتراق عدد من المحلات التجارية وشقق سكنية.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من خلال 25 سيارة إطفاء من إخماد النيران بعد أكثر من ثلاث ساعات متواصلة لتبدأ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكانت غادة والي قد وجهت منذ ورود خبر اندلاع النيران بالسوق مدير مديرية التضامن الاجتماعي وسبعة موظفين من لجنة الإغاثة بالتحرك إلى موقع الحريق وتم حصر الأضرار حتى الآن حيث تبين تضرر 9 شقق في مبني سكني كذلك 7 شقق في مبني آخر.

وقد تواصلت الوزيرة مع محافظ الجيزة هاتفيا للوقوف على آخر تداعيات الحريق والتنسيق بشأن المساعدات اللازمة للأسر وأصحاب المحلات المتضررة.