استنكر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش، الحادث “الإرهابي” الذي استهدف حافلة الركاب المصريين في محافظة المنيا جنوب مصر وأدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.. مؤكدا أن هذا عمل “إجرامي” يتنافى وأسس الديانات السماوية كافة، ويهدف إلى زرع بذور الفتنة والطائفية في المجتمعات العربية التي تمتاز بالتماسك والتآخي الإسلامي المسيحي على مر العصور.

وأوضح الهباش في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الإرهاب بجميع أشكاله، سواء كان صادرا عن فرد أو تنظيم أو دولة، مرفوض وأن ما حصل يعتبر عملا جبانا ومدانا بكافة المقاييس والعبارات، مضيفا أن الدين والقيم والأخلاق بريئة من هذا الإرهاب الأعمى ومن قام به لا دين له، واصفا من ارتكب هذه الجريمة النكراء بأنهم شرذمة شاذة ليس لها علاقة لا بدين ولا أخلاق.

وأكد قاضي القضاة، موقف القيادة والشعب الفلسطيني الداعم لمصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية.

وقال “إن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه يقدم تعازيه الحارة للشعب المصري عامة وأهالي الضحايا بشكل خاص، وأنه مقتنع بأن من يقف وراء هذا الاعتداء هي جهات تريد أن تضرب تماسك المجتمع المصري وأمنه”.

من جانبه أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الهجوم الإرهابي، معربا عن تضامن القيادة والشعب الفلسطيني العميق مع الأشقاء في مصر.

وقال في بيان له اليوم الجمعة “تلقت فلسطين وشعبها ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد وجرح العشرات من أخوتنا المصريين الأبرياء، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحجاج الأقباط الذين كانوا متوجهين للعبادة الى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا، ونعلن عن دعم فلسطين ومساندتها اللامحدودة إلى الشقيقة مصر ضد كل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار فيها والذي يعني استهداف أمن واستقرار المنطقة برمتها”.

وأضاف: “إن شعبنا وهو يقدم تعازيه الحارة للشعب المصري الشقيق بكل طوائفه ومكوناته، فإنه على يقين كامل بقدرة مصر وشعبها العظيم على النهوض ومواجهة الارهاب الأعمى واجتثاثه”. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والسلام لأرواح الشهداء.

وفي السياق، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الهجوم الإرهابي، وعبرت عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشقيقة مصر حكومة وشعباً. وقالت: “إننا نعرب عن أسفنا البالغ لما وقع في هذا البلد الشقيق الذي وقف ويقف دائما إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وندين هذا الهجوم الجبان الذي يستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة عموما، ونقف صفا واحدا إلى جانب الشعب والقيادة المصرية لمحاربة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تطال المدنيين العزل وتخلق الفتن والنزعات الدينية وتهدد البشرية جمعاء”.