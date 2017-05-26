أدانت وزارتا الخارجية اليونانية والرومانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب كانت تقل مجموعة من المسيحيين في محافظة المنيا.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم :” أننا ندين بشدة الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع اليوم ضد المسيحيين الأقباط. ونعرب عن دعمنا للشعب المصري وحكوماتهم وخالص تعازينا لأسر الضحايا .”

وفي سياق متصل ، أدانت الخارجية الرومانية في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مدينة المنيا ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، معربة عن أسفها العميق وتضامنها مع الشعب المصري والمجتمع المسيحي الذي كان ضحية بشكل متكرر للأعمال البربرية .”

وأكدت التزام رومانيا الثابت مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنها على قناعة بأنه لا يوجد أي تبرير ديني أو إيدلويجي أو سياسي أو عرقي وأي نوع آخر من المبررات لمثل هذه الأعمال.

وتتقدم الخارجية الرومانية بخالص تعازيها لأسر ضحايا هذا العمل العنيف وتعرب عن أملها بسرعة التعافي للمصابين .