قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعازي لجميع المصريين في شهداء حادث المنيا الإرهابي.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة للشعب المصر ، اليوم الجمعة ، إن هدف الهجوم الإرهابي وجميع الأحداث الآخرى هو اسقاط الدولة ، مشددا على أن استراتيجية تنظيم “داعش” ضد مصر هو كسر تماسك شعبها.