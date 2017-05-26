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السيسي يعزي جميع المصريين في شهداء حادث المنيا الإرهابي
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي يعزي جميع المصريين في شهداء حادث المنيا الإرهابي

2017-05-26 21:11:59
أ ش أ

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعازي لجميع المصريين في شهداء حادث المنيا الإرهابي.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة للشعب المصر ، اليوم الجمعة ، إن هدف الهجوم الإرهابي وجميع الأحداث الآخرى هو اسقاط الدولة ، مشددا على أن استراتيجية تنظيم “داعش” ضد مصر هو كسر تماسك شعبها.

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