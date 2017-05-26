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السيسي: دمرنا 300 عربة دفع رباعى قادمة من ليبيا خلال الـ3 شهور الماضية
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي: دمرنا 300 عربة دفع رباعى قادمة من ليبيا خلال الـ3 شهور الماضية

2017-05-26 21:05:12
أسماء لطفي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بعد سقوط النظام الليبى، كنا نعلم أن هناك شر كبير سيأتى لمصر، وكانت القوات تتواجد على الحدود لتأمين البلاد، مضيفًا: “خلال العامين الماضيين فقط، حجم العربيات الدفع الرباعى اللى عبرت الحدود لينا فى مصر، تقرب من الـ1000 عربية، وخلال الثلاث شهور الماضيين دمرنا تقريبًا 300 عربية وكل ده كان جاى يستهدف المصريين وأمننا”.

وأضاف السيسي فى كلمة للشعب منذ قليل، أن هناك جهود كبيرة تقوم بها لدولة لحماية شعبها وأمنها، فيما شدد بالقول: “اللى شفتوه النهارده مش هيعدى كده، والمعسكرات اللى خرجت منها، وتم التدريب فيها للعناصر دى تم توجيه ضربة ليها جامدة جدًا”.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت أن مجهولين استقلوا 3 سيارات دفع رباعي وأطلقوا النيران “بشكل عشوائي” تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط.
وأضافت أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 28 مواطنًا وإصابة 24 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

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