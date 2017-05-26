وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نداء للرئيس الامريكي دونالد ترامب، قائلا “إني أثق في كلامك وفي قدرتك، وأنك قادر على مواجهة الرهاب في العالم بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للتعاون والسلام والأمن والاستقرار”.

كما وجة الرئيس فى كلمته للشعب المصرى، رسالة للمصريين، قائلا “تماسكوا ، وحافظوا على وحدتكم، لقد دفعنا ثمن الحرية، وثمن عدم وقوع مصر في يد التطرف والارهاب”.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت أن مجهولين استقلوا 3 سيارات دفع رباعي وأطلقوا النيران “بشكل عشوائي” تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء سير الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 28 مواطنًا وإصابة 24 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.